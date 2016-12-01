37-летний курянин прятал полтора килограмма наркотиков в гараже

Полицейские задержали в Сеймском округе Курска 37-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Выяснилось, что фигурант является одним из звеньев в схеме сбыта синтетических наркотиков бесконтактным способом, которому отведена роль закладчика.

Мужчина нашел в Интернете объявление о работе, за которую сулили крупное вознаграждение. Связавшись с анонимным оператором Интернет-магазина, курянин согласился работать закладчиком. Он начал организовывать тайники, постепенно наращивая объемы сбыта. Поработав некоторое время розничным закладчиком, он перешел к оптовым закладкам. Синтетические наркотики он фасовал на мелкие дозы и распределял их в тайники.

В целях конспирации наркотики он хранил в специально арендованном гараже, рядом с домом. Позже оперативники обнаружили в двух гаражных боксах почти полтора килограмма синтетических наркотиков.

Полицейские задержали мужчину с поличным во время организации очередного тайника. Подозреваемый дал признательные показания. Как сообщили в УМВД, уголовное дело заведено по статье «Незаконный хранение наркотиков в крупном размере». Подозреваемый арестован.

Сегодня, 13:20