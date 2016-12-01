На курских дорогах задержан 21 пьяный водитель

В минувшие выходные на дорогах Курской области снова выявляли пьяных водителей. Как сообщили в Госавтоинспекции, итог рейда - 21 автомобилист, они лишатся прав за пьяную езду. 5 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 3 водителя задержаны за повторное управление ТС в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напомнила, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водителю предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное нарушение установлена уголовная ответственность. Максимальная санкция предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.





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