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На курских дорогах задержан 21 пьяный водитель

Сегодня, 13:27
На курских дорогах задержан 21 пьяный водитель
В минувшие выходные на дорогах Курской области снова выявляли пьяных водителей. Как сообщили в Госавтоинспекции, итог рейда - 21 автомобилист, они лишатся прав за пьяную езду. 5 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 3 водителя задержаны за повторное управление ТС в состоянии опьянения.
Госавтоинспекция напомнила, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения, водителю предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
За повторное нарушение установлена уголовная ответственность. Максимальная санкция предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.

 

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