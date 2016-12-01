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Спасатели отмечают профессиональный праздник

Сегодня, 08:11
Спасатели отмечают профессиональный праздник
Сегодня профессиональный праздник у спасателей. В Курске его отметят в областном Дворце молодежи. В 10 часов на площади перед Дворцом устроят показательные выступления пожарных и спасателей, а так же их юной смены – кадет. Благодаря профессионализму и самоотверженному труду каждого из сотрудников регионального управления МЧС в 2016 году в Курской области удалось снизить число техногенных и не допустить природных пожаров и крупных ЧС. За минувший год на счету наших пожарных более 1200 спасенных жизней. Сегодня службу в подразделениях курского МЧС проходят более 1350 человек, на вооружении которых 244 единицы различной техники.

 

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