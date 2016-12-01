Призывники хотят служить в воздушно-десантных войсках

В Курской области подвели итоги осеннего призыва. На военную службу отправили 1700 человек. Большую часть из них - в Западный военный округ (около полутора тысяч человек). В Центральном служат порядка 170, в Южном - около 40. Особой популярностью в этом году у призывников пользуются воздушно-десантные войска (в них отправили более 150 человек). Также куряне выбирали службу в сухопутных и ракетных войсках и в Военно-Морском Флоте. В Президентский полк отправились 15 граждан. Альтернативную службу выбрали 2 человека. Вместе с тем, 1600 курян уклоняются от службы в армии. Часто в этом им помогают родители, которые не хотят, чтобы их сын отдавал долг родине. «Я хотел бы выразить большую признательность тем родителям, которые направили своих сыновей для прохождения службы. Хотя были и такие, которые делали всё, чтобы не пустить служить», – заявил начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Курской области Александр Шишлов. Также он отметил приятный момент для призывников: «Всех, кто изъявил желание служить в соединениях и частях Курского гарнизона, оставили в нашем регионе. Таких 55 человек. Причем это касается не только женатых призывников с детьми, но и всех остальных категорий лиц со сложными жизненными обстоятельствам», - пояснил Шишлов.

Продолжается также формирование контрактной армии, в осенний призыв – 2016 ее ряды пополнили более 120 курян.

Сегодня, 08:13