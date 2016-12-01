В Курскэнерго отметили профессиональный праздник – День энергетика

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие свыше 300 сотрудников предприятия. Поздравить энергетиков также пришли представители областных и муниципальных органов власти, руководители энергопредприятий и предприятий-партнеров, ветераны отрасли.

Открыл мероприятие заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александр Рудневский. Он поздравил присутствовавших с праздником, после чего подвел основные итоги работы филиала за 2016 год. «Уходящий год для предприятия был насыщенным и в то же время непростым, но мы справились с теми задачами, которые перед нами были поставлены. Коллектив Курскэнерго филиала выполнил все производственные программы и подтвердил готовность обеспечить надежное электроснабжение потребителей в условиях зимнего максимума нагрузок и низких температур», – подчеркнул руководитель филиала.

Высоко оценил работу коллектива Курскэнерго заместитель губернатора Курской области Александр Демин. «Благодаря слаженной работе грамотного, квалифицированного коллектива, Курскэнерго полностью обеспечивает потребности региона в электроэнергии, успешно реализует масштабные производственные программы, создает запас мощностей на перспективу», – отметил Александр Демин.

Председатель постоянного комитета по промышленности, строительству, транспорту и ЖКХ Курской областной думы, заслуженный энергетик Российской Федерации Дмитрий Гурин в своем выступлении назвал Курскэнерго надежным звеном динамично развивающейся сетевой компании центра России.

Праздник продолжила церемония награждения сотрудников филиала. Им были вручены награды Министерства энергетики РФ, ПАО «Россети», ПАО «МРСК Центра», «Курскэнерго», администрации Курской области и города Курска, Курской областной Думы. Всего по итогам уходящего года ведомственными, корпоративными и региональными наградами за свои трудовые достижения были отмечены более 150 работников предприятия.





Вчера, 16:14