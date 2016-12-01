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На улице Энгельса в 2017 будут строить станцию скорой помощи

Сегодня, 09:15
На улице Энгельса в 2017 будут строить станцию скорой помощи
Администрация Курской области утвердила перечень объектов капитального строительства на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, финансируемых за счет бюджетных инвестиций в рамках региональных госпрограмм. В список, в частности, включены: станция скорой медицинской помощи на улице Энгельса в Курске, III пусковой комплекс областного онкодиспансера, региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Курской области (объект «Ланда»), пожарная часть в селе Беседино Курского района и блочная котельная Свободинского аграрно-технического техникума имени Рокоссовского.

 

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