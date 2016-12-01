Водонапорную башню и участок в центре Курска выставляют на торги за 16% рыночной стоимости

Активисты ОНФ сообщили об очередном аттракционе невиданной щедрости. Как пишет на своей странице «ВКонтакте» Любовь Прилуцкая, областная администрация предлагает приобрести кусочек курской истории вместе с хорошим участком земли в центре города . Продают старую водонапорную башню 1874 года, нежилое здание общей площадью 237,2 кв.м. и земельный участок под ними соответственно. Имущество расположено по адресу: Курск, ул. Карла Маркса, 2. Имущество выставляется на торги единым лотом, начальная цена которого составляет 796 тысяч руб. Отмечается, что кадастровая стоимость участка и здания составляет 4 миллиона 940 тысяч рублей, то есть имущество выставлено примерно за 16% от кадастровой стоимости, а отдельно участок - по самым минимальным прикидкам в 4-5 раз дешевле рыночной стоимости участка в этой части города. Сегодня, 10:14 К списку новостей