поиск по сайту
 

Водонапорную башню и участок в центре Курска выставляют на торги за 16% рыночной стоимости

Сегодня, 10:14
Водонапорную башню и участок в центре Курска выставляют на торги за 16% рыночной стоимости
Активисты ОНФ сообщили об очередном аттракционе невиданной щедрости. Как пишет на своей странице «ВКонтакте» Любовь Прилуцкая, областная администрация предлагает приобрести кусочек курской истории вместе с хорошим участком земли в центре города. Продают старую водонапорную башню 1874 года, нежилое здание общей площадью 237,2 кв.м. и земельный участок под ними соответственно. Имущество расположено по адресу: Курск, ул. Карла Маркса, 2. Имущество выставляется на торги единым лотом, начальная цена которого составляет 796 тысяч руб. Отмечается, что кадастровая стоимость участка и здания составляет 4 миллиона 940 тысяч рублей, то есть имущество выставлено примерно за 16% от кадастровой стоимости, а отдельно участок - по самым минимальным прикидкам в 4-5 раз дешевле рыночной стоимости участка в этой части города.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама