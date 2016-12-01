В Курске «Ниссан» протаранил сломавшийся «Фольксваген»

Вечером 26 декабря в Курске «Ниссан» протаранил сломавшийся «Фольксваген». Как рассказал старший инспектор по пропаганде городского Управления ГИБДД Александр Мальцев, ДТП произошло около 19 часов напротив дома № 138 по улице Октябрьская. Водитель автомобиля «Ниссан Альмера» двигался со стороны улицы Маяковского в сторону улицы Фрунзе. В пути следования он врезался в «Фольксваген Транспортер», который остановился из-за поломки. По словам водителя «Фольксвагена», он не успел включить аварийную сигнализацию. Травму получила 58-летняя пассажирка «Фольксвагена». У нее диагностировали ушиб затылка, после оказания медицинской помощи женщина была отпущена.





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