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Севак Хаганян выиграл в украинском шоу «Х-фактор» миллион гривен

Сегодня, 12:46
Севак Хаганян выиграл в украинском шоу «Х-фактор» миллион гривен
Курянин Севак Хаганян стал победителем украинского шоу «Х-фактор» и получил приз - 1 млн. гривен. Севак был фаворитом в течение всего сезона «Х-фактора». Его наставником стал Антон Савлепов, при этом Константин Меладзе также хорошо относился к курянину и не скрывал этого. На телепроекте Хаганян исполнил несколько авторских песен и целый ряд известных хитов. А в финале он представил песню Наргиз Закировой и Максима Фадеева «Мы вдвоём». В итоге Севак стал победителем. Напомним, ранее курянин участвовал в российском телешоу «Голос». 

 

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