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Курская область на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ

Сегодня, 13:28
Курская область на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ
В Курской области неуклонно растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. На минувшей неделе официально зарегистрировано почти 7300 случаев. Правда, как утверждают в региональном Роспотребнадзоре, до эпидпорога Курская область не дотягивает почти 7%. В санитарном ведомстве отметили, что уже официально объявлено о 19 лабораторно подтвержденных случаев так называемого гонконгского гриппа. Большинство заболевших - дети. При этом какие-либо ограничительные мероприятия в школах или детских садах не вводились. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что пик заболеваемости придется на новогодние каникулы.

 

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