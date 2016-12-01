Курская область на пороге эпидемии гриппа и ОРВИ

В Курской области неуклонно растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. На минувшей неделе официально зарегистрировано почти 7300 случаев. Правда, как утверждают в региональном Роспотребнадзоре, до эпидпорога Курская область не дотягивает почти 7%. В санитарном ведомстве отметили, что уже официально объявлено о 19 лабораторно подтвержденных случаев так называемого гонконгского гриппа. Большинство заболевших - дети. При этом какие-либо ограничительные мероприятия в школах или детских садах не вводились. В Роспотребнадзоре рассчитывают, что пик заболеваемости придется на новогодние каникулы.

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