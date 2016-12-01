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Курянин промышлял кражами из автомобилей

Сегодня, 13:34
Курянин промышлял кражами из автомобилей
Полицейские задержали 31-летнего курянина, которого подозревают более чем в 10 эпизодах хищений из автомобилей. Как сообщили в городском Управлении МВД, злоумышленник ночью нанимал такси и обчищал машины, припаркованные во дворах многоэтажек. Водителя в свои планы он не посвящал, утверждая, что перевозит личные вещи. Мужчина предпочитал машины, в которых на ночь оставались навигаторы, видерегистраторы и другая техника. Не спасали от краж и автосигнализации. Сирена срабатывала, но подозреваемому хватало нескольких секунд, чтобы забрать вещи из салона и скрыться. Некоторое время злоумышленнику удавалось скрываться, но вскоре его местонахождение стало известно сотрудникам уголовного розыска. За ним установили наблюдение и задержали при попытке сбыта краденого. Сейчас он находится под арестом. Полицейские призывают курян, пострадавших от автокраж, обратиться с заявлением в ближайшее время. После решения суда потерпевшие смогут рассчитывать на компенсацию нанесённого ущерба. 

 

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