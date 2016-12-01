В Курске дисквалифицировали 2 управляющие компании

В этом году в Курскую госжилинспекцию поступило около 9 тысяч жалоб на управляющие компании. После проверки более 2 тысяч домов выявили порядка 4 тысяч нарушений. Управляющие компании оштрафовали почти на 7 миллионов рублей. Часто в своих обращениях куряне жаловались на счета за ОДН. «В этом году возникла проблема, связанная с начислением платы. Мы все прекрасно понимаем, что в стране кризис, денег не хватает, люди озлоблены. Но когда им приходит квитанция на коммунальные услуги, и в строке за оплату ОДН стоит цифра равная, а порой и выше той, которая начислена по индивидуальному счётчику, это вызывает негодование», - заявил начальник региональной госжилинспекции Игорь Афонькин. По его словам, 90% жалоб на завышенные счета на ОДН оправданы. «Это печальный факт. Мы сейчас с этим боремся, в работу включились городская и областная прокуратура. Полагаю, что в ближайшее время порядок будет наведён», - добавил Афонькин.

К слову, требования к управляющим компаниям ужесточились. Теперь за одно невыполненное предписание жилинспекции обслуживающая организация заплатит штраф от 250 тысяч рублей, за два – лишится дома. Так в 2016 году из реестров управляющих компаний изъяли 16 домов, а 2 компании - «Спецстрой» и «Спецстрой Курск» дисквалифицировали.

Сегодня, 14:00