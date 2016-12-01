Арендатора обяжут возместить ущерб за вырубку леса в Шуклинке

В Курске близится к завершению история с незаконной вырубкой в урочище Шуклинка. Как сообщили активисты ОНФ, администрация Курска планирует направить иск в суд о расторжении заключенного с инвестором контракта до конца 2016 года. Сейчас исковое заявление находится на согласовании в структурных подразделениях мэрии. Кроме того, уточнены данные по сумме ущерба от незаконных вырубок на площади 285 квадратных метров. Эта сумма составила 1 млн 246 тысяч рублей. Требование о возмещении ущерба уже направили арендатору земельного участка в Шуклинке. Ему предложили добровольно оплатить ущерб до 7 января 2017 года.

Напомним, этим летом арендатор снес деревья в Шуклинке. По плану собирался возвести на освобожденном участке линии электропередачи, автодорогу шириной 15 метров и остановочный павильон. В дело вмешалась общественность, в итоге городские власти пересмотрели взаимоотношения с арендатором.





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