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Похититель кабеля оставил без интернета 5 многоэтажек

Сегодня, 14:18
Похититель кабеля оставил без интернета 5 многоэтажек
Полиция по «горячим следам» задержала рецидивиста, подозреваемого в краже интернет-кабеля. В правоохранительные органы обратились жители сразу пяти многоэтажек, которые сообщили, что неизвестные лишили их доступа в Сеть. Специалисты провайдера установили, что кто-то вытаскивал медные провода непосредственно из кабель-каналов, размещённых в подъездах. Полицейские выяснили, что к серии преступлений причастен человек, уже привлекавшийся к ответственности за подобные хищения. Он освободился из мест лишения свободы менее двух недель назад и не стал утруждать себя поиском легального заработка. Похищенные провода он сбыл в пункт приёма лома металлов, а деньги потратил на спиртное. Злоумышленник уже дал признательные показания, до суда он будет находиться под подпиской о невыезде - сообщили в городском Управлении МВД.

 

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