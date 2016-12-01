В торговом центре Железногорска никто не отреагировал на муляж взрывного устройства

В одном из торговых центров Железногорска устроили антитеррористическую тренировку. Полицейские в центре зала разместили пакет с муляжом взрывного устройства. За ним установили скрытое наблюдение. Целью учений стала отработка действий граждан и сотрудников полиции при обнаружении подозрительных предметов в общественных местах. К сожалению, от персонала магазина и покупателей желаемого результата не последовало. Бесхозный пакет не привлек ничье внимание, пока организаторы тренировки не указали на него. Когда же на пульт дежурного 02 поступило сообщение об обнаружении в здании торгового центра подозрительного пакета, на место незамедлительно направились силы и средства МВД, ФСБ, МЧС. Территорию оцепили, проводилась частичная эвакуация. В беседе железногорцы признавались, что знают, как нужно себя вести в подобной ситуации, но посчитали, что реальной угрозы нет или спешили по своим делам, не сочли нужным тратить время на бдительность.

Полиция призывает граждан не терять бдительности и сообщать обо всех подозрительных лицах, автомобилях и предметах.





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