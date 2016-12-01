поиск по сайту
 

В торговом центре Железногорска никто не отреагировал на муляж взрывного устройства

Сегодня, 14:29
В торговом центре Железногорска никто не отреагировал на муляж взрывного устройства
В одном из торговых центров Железногорска устроили антитеррористическую тренировку. Полицейские в центре зала разместили пакет с муляжом взрывного устройства. За ним установили скрытое наблюдение. Целью учений стала отработка действий граждан и сотрудников полиции при обнаружении подозрительных предметов в общественных местах. К сожалению, от персонала магазина и покупателей желаемого результата не последовало. Бесхозный пакет не привлек ничье внимание, пока организаторы тренировки не указали на него. Когда же на пульт дежурного 02 поступило сообщение об обнаружении в здании торгового центра подозрительного пакета, на место незамедлительно направились силы и средства МВД, ФСБ, МЧС. Территорию оцепили, проводилась частичная эвакуация. В беседе железногорцы признавались, что знают, как нужно себя вести в подобной ситуации, но посчитали, что реальной угрозы нет или спешили по своим делам, не сочли нужным тратить время на бдительность. 
Полиция призывает граждан не терять бдительности и сообщать обо всех подозрительных лицах, автомобилях и предметах.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама