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Для невыездных курян в новогодние праздники откроют горячую линию

Сегодня, 08:17
Для невыездных курян в новогодние праздники откроют горячую линию
Почти 20 тысяч курян не могут выехать из страны из-за накопленных долгов в 9 с лишним миллиардов рублей. Как напомнили в службе судебных приставов, снятие ограничения занимает до 10 дней, поэтому об оплате имеющейся задолженности необходимо позаботиться заранее. Чтобы новогодние праздники не были омрачены сорванной поездкой за рубеж, сначала узнай, а потом уезжай – рекомендуют приставы.    
Проверить отсутствие долгов можно на сайте ведомства. Также с 31 декабря по 9 января будет работать круглосуточная горячая линия по вопросам временного ограничения на выезд должников из России. Телефоны (4712) 70 14 87,  89207137804.

 

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