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Курский дизайнер создал коллекцию одежды из строительных мешков и утеплителя

Сегодня, 08:19
Курский дизайнер создал коллекцию одежды из строительных мешков и утеплителя
В Долгопрудном Московской области состоялся экофестиваль «Второе дыхание», где в качестве приглашённых гостей выступил «Экологический Театр моды» курского дизайнера Артура Браже. Зрителям показали две коллекции: «Осенний марафон», она выполнена из вентиляционного утеплителя, и « Я шагаю по Москве». В этой коллекции одежда сделана из нетканого текстильного материала и строительных мешков. Для участников фестиваля приготовили множество разных мастер-классов. А местные жители в течение дня приносили для курского экодизайнера ненужные вещи: бумагу, пластик, батарейки, бытовую технику, всё это после переработки обретёт вторую жизнь. Также сейчас у Артура Браже в Москве проходит презентация новой экспериментальной эко-обуви.
 
фото Экологический Театр моды Артура Браже

 

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