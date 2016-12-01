Курский дизайнер создал коллекцию одежды из строительных мешков и утеплителя

В Долгопрудном Московской области состоялся экофестиваль «Второе дыхание», где в качестве приглашённых гостей выступил «Экологический Театр моды» курского дизайнера Артура Браже. Зрителям показали две коллекции: «Осенний марафон», она выполнена из вентиляционного утеплителя, и « Я шагаю по Москве». В этой коллекции одежда сделана из нетканого текстильного материала и строительных мешков. Для участников фестиваля приготовили множество разных мастер-классов. А местные жители в течение дня приносили для курского экодизайнера ненужные вещи: бумагу, пластик, батарейки, бытовую технику, всё это после переработки обретёт вторую жизнь. Также сейчас у Артура Браже в Москве проходит презентация новой экспериментальной эко-обуви.

фото Экологический Театр моды Артура Браже







Сегодня, 08:19