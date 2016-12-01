На Тверской бульвар снова возвращаются фотовыставка Саши Генциса

Москвичи и гости столицы вновь смогут полюбоваться уникальными фотоработами Саши Генциса. С 28 декабря по 30 января под открытым небом на аллее Тверского бульвара будет работать выставка фотохудожника «Зимние дуэты», организованная продюсерским центром ПроЛаб.

Любители пейзажной фотографии смогут увидеть уже знакомые работы Саши Генциса и познакомиться с его новыми находками, выполненными в оригинальном авторском жанре. Удивительный взгляд на жизнь, умение показать красоту окружающего мира, объединить живую природу и рукотворные объекты Саши Генциса заставляют посетителей выставки надолго останавливаться перед работами художника, подумать, поразмышлять, просто восхититься композицией и географической масштабностью съемок. Саша Генцис умело переносит зрителей с одного материка на другой, прокладывая невидимый мост в пространстве и времени.













Вчера, 23:52