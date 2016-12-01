В Курске лучшим спортсменам вручили премию «Вершина»

В Курске вручили ежегодную спортивную премию "Вершина". Номинаций - больше десятка. В главной — «Спортсмен года» — победила олимпийская чемпионка Рио-2016, фехтовальщица Инна Дериглазова. Логично, что "Тренером года" стал её наставник Ильдар Мавлютов. Лучшей спортивной федерацией года назвали Федерацию фехтования Курской области, а лучшей спортшколой — «Спортивную школу олимпийского резерва по фехтованию». Ранее она получила аналогичную награду на всероссийском уровне. В третий раз премию «Вершина» взяла чемпионка Европы по фехтованию на колясках Анна Гладилина. Также среди награжденных легкоатлетка Марина Жалыбина — чемпионка России в беге на 100 км, дзюдоист Александр Федосов — обладатель Кубка России по дзюдо, каратист Андрей Зуборев — серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы, автогонщик Николай Карамышев — бронзовый призёр чемпионата России по кольцевым автогонкам в классе машин «Туринг» в личном зачёте, победитель чемпионата России в составе команды «Лукойл-рейсинг» в командном зачёте, бобслеист Александр Солдатенков — серебряный призёр Кубка России по бобслею, велосипедист Алексей Божко — чемпион России по маунтинбайку, мастер спорта по тяжелой атлетике Ксения Пенушкина, занявшая 4-е место на Чемпионате России. В номинации "спортивный клуб" отметили баскетболистов команды "Русичи", а для женского баскетбольного "Динамо" подготовили награду в номинации "Стабильность».

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