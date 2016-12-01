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Титул «Мисс Черноземье» увезла из Курска орловчанка

Сегодня, 09:20
Титул «Мисс Черноземье» увезла из Курска орловчанка
В ДШИ №1 Курска выбрали самую красивую девушку Черноземья. В конкурсе участвовали 13 красавиц из всех регионов центральной России, а также из Моcквы и Крыма. Конкурсантки приехали в Курск за несколько дней до шоу, успели посмотреть город, но основное время уделяли репетициям. Все участницы должны были соотвествовать следующим критериям: незамужние, ростом не менее 172 сантиметров и возрастом до 25-ти лет. 
Титул "Мисс Черноземье" достался Екатерины Гончаровой из Орла, которая получила права выступить на международном конкурсе «Мисс Чёрное море», который состоится летом в Крыму. По информации организатора конкурса  Евгения Попова, Курск представляли две девушки — Кристина Мамакова и Анастасия Зюмченко. Последняя получила титул "Юная Мисс Черноземье».

 

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