Курская АЭС: в праздники планируется снизить мощность энергоблока № 1 на 50%

2 января 2017 года на Курской АЭС по разрешенной заявке, согласованной с Объединенным диспетчерским управлением энергосистемами Центра и эксплуатирующей организацией АО «Концерн Росэнергоатом», планируется отключить от сети турбогенератор № 2 (ТГ-2) энергоблока № 1. Мощность энергоблока № 1 будет снижена на 50%.

Турбогенератор будет отключен для проведения планового ремонта. Разгрузка энергоблока будет проведена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.

В настоящее время энергоблоки №№ 1, 2, 3, 4 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.





Сегодня, 10:12