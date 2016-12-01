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В магазинах ищут пищевую и непищевую спиртосодержащую продукцию

Сегодня, 10:51
В магазинах ищут пищевую и непищевую спиртосодержащую продукцию
В Курской области намерены серьезно ужесточить контроль, чтобы исполнить федеральное постановление, предписывающее на месяц приостановить розничную торговлю спиртосодержащей продукции, не предназначенной для внутреннего применения. Как уточнили в региональном Роспотребнадзоре, под запрет попадает реализация продукции с содержанием этилового спирта более 25%, за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей. Причиной этих мер стало массовое отравление людей в Иркутской области. В нашем регионе на всякий случай решили усилить контроль еще и за продажей пищевой спиртосодержащей продукции, поэтому сейчас идут плановые и внеплановые проверки.  Первые рейды уже проведены в розничной торговой сети. Потенциально опасной продукции пока не обнаружено. 

 

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