Специалисты Курскэнерго награждены за профессионализм

Более 150 работников ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» отмечены в День энергетика государственными, ведомственными, корпоративными и региональными наградами.

Указом Президента Российской Федерации электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств управления высоковольтных сетей Курскэнерго Владимир Кирпичников награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством II степени». Энергетик удостоен награды за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Почетное звание «Ветеран электросетевого комплекса» присвоено Павлу Степочкину, начальнику участка управления высоковольтных сетей и Николаю Сергееву, электромонтеру оперативно-выездной бригады Бесединского района электрических сетей (РЭС).

Почетной грамотой ПАО «Россети» отмечен большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд ведущего инженера управления перспективного развития Игоря Брежнева.

Почетного звания ПАО «МРСК Центра» «Лучший по профессии» удостоен электромонтер оперативно-выездной бригады Рыльского РЭС Юрий Богданов, а главный инженер Поныровского района электрических сетей Николай Селиверстов стал обладателем Почетного звания ПАО «МРСК Центра» «Лучший руководитель».

Памятный знак «За труды и Отечество» вручен Александру Стародубцеву, мастеру бригады по эксплуатации распределительных сетей Медвенского района электрических сетей.

На доску Почета отраслевого сообщества работодателей электроэнергетики занесен Александр Калашников, ведущий инженер службы релейной защиты, автоматики, измерений и метрологии.

Большая группа работников Курскэнерго награждена почетными грамотами МРСК Центра, Курскэнерго, администраций Курской области и города Курска, Курской областной думы.

«В наш профессиональный праздник мы чествовали самых достойных – тех, кто активно участвовал в реализации производственных программ, направленных на повышение надежности сетей и улучшение качества электроснабжения потребителей, кто был на переднем крае ликвидации последствий технологических нарушений, в том числе помогая энергетикам из других регионов. Отмечены были и те, кто, добился хороших результатов в творчестве и спорте. Ударно работая и успешно защищая честь родного предприятия на различных конкурсах и соревнованиях, все они достойно несут высокое звание «работник Курскэнерго» и служат примером для своих коллег», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» Александр Рудневский.





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