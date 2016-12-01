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В 9-й колонии открылась больница для заключённых

Сегодня, 13:09
В 9-й колонии открылась больница для заключённых
В Курском районе на территории 9-й колонии открылась больница для заключённых. В новом медицинском учреждении  перед каждым кабинетом решётки на дверях и охранная сигнализация, для обеспечения безопасности. По словам заместителя начальника УФСИН России по Курской области Сергея Козлова, в новом учреждении есть кабинеты специалистов, процедурные и перевязочные, инфекционные боксы и стационар на 12 мест. Штат сотрудников включает 15 человек, 6 из которых врачи, а 9 средний медперсонал. Открытия нового медицинского корпуса ждали долго. Осуждённых для лечения серьёзных заболеваний приходилось отправлять в соседние колонии. Возведение новой больницы и оборудование обошлось в  48 миллионов рублей. Появились здесь стоматологические установки из Словакии, лаборатория японского производства и многое другое.  Аналогичные медучреждения построены в этом году в 11-й и 2-й колониях.

 

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