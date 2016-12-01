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Безопасность курян в новогодние каникулы обеспечат две тысячи спасателей

Сегодня, 14:18
Безопасность курян в новогодние каникулы обеспечат две тысячи спасателей
Оперативные службы Курской области перешли в"новогодний" режим, для них это значит быть всегда наготове. Сотрудники МЧС взяли на учет 336 объектов проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей. На каждом уже побывали специалисты. В праздники нести дежурство будут более двух тысяч человек личного состава и 65 единиц техники добровольных пожарных формирований Курской области. Также под контролем МЧС находятся места хранения и и реализации пиротехники. Напомним, в регионе определили 20 площадок для запуска фейерверков. 
Также спасатели совместно с профильными ведомствами осмотрят учреждения с круглосуточным пребыванием людей. Запланированы и визиты с полицейскими  к курянам из "группы риска". 
Что касается дорожной обстановки, при необходимости дополнительно организуют патрулирование восьми опасных участков дорог Курской области. Однако долгосрочный прогноз Гидрометцентра гласит, что погода в новогодние праздники будет достаточно комфортной, чуть выше климатической нормы.

 

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