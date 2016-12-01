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Ночью на дорогах прогнозируют гололедицу

Сегодня, 14:39
Ночью на дорогах прогнозируют гололедицу
Сегодня вечером в Курской области столбик термометра опустится ниже нуля, соответственно, снег, который активно таял днем, покроет ледяной коркой дороги и тротуары. Поэтому в спасательном ведомстве предупреждают о гололедице. Особенно внимательным нужно быть автомобилистам. Водителям рекомендуют не допускать резкого торможения, поворота и разгона. Всё это может привести к заносу. Осторожность нужно соблюдать и пешеходам, подобрать нескользящую обувь или приклеить лейкопластырем к каблуку кусок поролона перед выходом из дома. И еще один способ не поскользнуться подсказывают в МЧС - можно перед выходом натереть подошву наждачной бумагой.

 

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