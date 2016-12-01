поиск по сайту
 

Почта не будет работать на новогодних каникулах три дня

Сегодня, 14:47
Почта не будет работать на новогодних каникулах три дня
Стал известен график работы почтовых отделений в Курской области. 31 декабря и 6 января рабочий день здесь будет сокращен на один час. 1, 2 и 7 января 2017 года - на почте выходные. В эти три дня не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.
3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда. 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама