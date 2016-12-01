Почта не будет работать на новогодних каникулах три дня

Стал известен график работы почтовых отделений в Курской области. 31 декабря и 6 января рабочий день здесь будет сокращен на один час. 1, 2 и 7 января 2017 года - на почте выходные. В эти три дня не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2017 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда.





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