Сегодня в Курске откроют диспетчерский центр для глухих

Сегодня в Курске откроют диспетчерский центр для глухих. Он разместится на базе ДК ВОГ. Главная его цель – оказывать экстренную и другую социальную помощь глухим людям. Через специалиста центра, который по стационарному и мобильному телефонам, а также по скайпу будет принимать сигналы от инвалидов, можно получать юридическую консультацию или записываться на прием к врачу. Также здесь будут предоставлять справочную информацию, касающуюся различных курских организаций, транспортного расписания и социального обслуживания инвалидов по слуху. Работать центр будет круглосуточно. Во всех районах Курской области организуют удаленные точки доступа, размещенные в комплексных центрах социального обслуживания населения. Инвалиды по слуху посредством видеотерминалов (моноблоков) с помощью жестовой речи могут передать сообщение оператору, который при необходимости передаст это сообщение в экстренные службы. Добавим, в регионе около 7200 человек с выраженными нарушениями слуха, в том числе более 4000 человек общаются жестами.

Информационное общение между инвалидами по слуху и операторами диспетчерского центра может осуществляться разными способами:

1. Личное обращение (в том числе с использованием русского жестового языка) посредством видеотерминалов (моноблоков), установленных в удаленных точках доступа.

2. SMS-сообщение на номер 8-910-210-15-55.

3. Отправка сообщения на электронную почту: 112.vog.kursk@mail.ru.

4. Передача сообщения по факсу: (4712) 73-10-40.

5. С использованием программы Skype: 112.vog.kursk@mail.ru.

6. С использованием приложения Viber: 8-910-210-15-55.

7. С использованием приложения WhatsApp: 8-910-210-15-55.

8. Звонок на номера телефонов: мобильный 8-910-210-15-55, городской (4712) 73-10-40.





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