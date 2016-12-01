поиск по сайту
 

Куряне могут сообщить о продажах «Боярышника» на горячую линию

Сегодня, 08:12
Куряне могут сообщить о продажах «Боярышника» на горячую линию
Управление Роспотребнадзора по Курской области организовало «горячую линию» по вопросам, касающимся приостановления реализации спиртосодержащей непищевой продукции. Таким образом предприниматели смогут получить консультацию, а граждане - сообщить о фактах незаконной торговли этой продукцией, чтобы специалисты оперативно приняли меры. Звонки принимаются с 9 до 18 часов по телефону: (4712) 58-71-88. 
Напомним, 26 декабря вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». В течение 30 суток в России под запретом продажа товаров типа концентрата для ванн «Боярышник» с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Исключение – парфюмерия и стеклоомывающие жидкости.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама