Куряне могут сообщить о продажах «Боярышника» на горячую линию

Управление Роспотребнадзора по Курской области организовало «горячую линию» по вопросам, касающимся приостановления реализации спиртосодержащей непищевой продукции. Таким образом предприниматели смогут получить консультацию, а граждане - сообщить о фактах незаконной торговли этой продукцией, чтобы специалисты оперативно приняли меры. Звонки принимаются с 9 до 18 часов по телефону: (4712) 58-71-88.

Напомним, 26 декабря вступило в силу Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией». В течение 30 суток в России под запретом продажа товаров типа концентрата для ванн «Боярышник» с содержанием этилового спирта более 25 процентов. Исключение – парфюмерия и стеклоомывающие жидкости.





Сегодня, 08:12