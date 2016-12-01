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Фильм Курской таможни победил на международном конкурсе

Сегодня, 08:04
Фильм Курской таможни победил на международном конкурсе
Фильм «Смена удачи», созданный Курской таможней, занял первое место на международном киноконкурсе «Верещагин-2016» в номинации «Игровое кино». В этом конкурсе более 130 творческих работ боролись за первенство в девяти номинациях. В жюри конкурса, помимо руководства таможенной службы, вошли известные представители творческих профессий: журналисты, профессиональные кинематографисты. Куряне создали фильм «Смена удачи» легендарной комедии «Джентльмены удачи». Сотрудники ведомства сумели с юмором рассказать о буднях одного из пунктов таможенного пропуска. В итоге фильм не оставил равнодушным не только многочисленных посетителей сайта Международного киноконкурса «Верещагин», но и строгое жюри. 

 

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