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В Курске 9 семей получили подарочные сертификаты от марафона «Мир детства»

Сегодня, 08:15
В Курске 9 семей получили подарочные сертификаты от марафона «Мир детства»
В Курске девяти малообеспеченным многодетным семьям к Новому году вручили подарочные сертификаты от благотворительного марафона «Мир детства». Всего же в 2016-м помощь оказана 284 семьям на сумму свыше 8 млн. рублей. В свою очередь от жителей Курска на счет благотворительного марафона поступило в этом году более 3 миллионов рублей. Напомним, марафон «Мир детства» продолжается девятый год. За это время он собрал более 207 миллионов рублей. Помощь получили почти 8 тысяч курских семей. 

 

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