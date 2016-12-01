Солодовый завод не заплатил 31 миллион рублей налогов

Следователи завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идет об ООО «Кореневский завод по производству солода». Как сообщает СК, руководство предприятия уклонилось от уплаты налога на сумму более 31 миллиона рублей, включив заведомо ложные сведения в декларации по налогу на добавленную стоимость еще за 2-й квартал 2013 года. Хотя финансовые махинации проворачивались больше трех лет назад, это не избавит от ответственности. Следователи будут производить выемку финансовых документов, изучать финансовую отчетность и уставную документацию фирмы. В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Сейчас устанавливают виновных лиц и обстоятельства преступления.





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