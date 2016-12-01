Курская Госавтоинспекция обнародовала график работы

В период новогодних праздников в подразделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области приём граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику:

31 декабря (суббота) 2016г. с 09:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00;

4 января (среда)с 09:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00;

5 января (четверг)с 09:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00;

6 января (пятница) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Выходные дни: 1 ,2 ,3 ,7, 8 января 2017г.





Сегодня, 10:03