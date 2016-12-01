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Курская Госавтоинспекция обнародовала график работы

Сегодня, 10:03
Курская Госавтоинспекция обнародовала график работы
В период новогодних праздников в подразделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области приём граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приёма квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику:
31 декабря (суббота) 2016г. с 09:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00;
4 января (среда)с 09:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00;
5 января (четверг)с 09:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00;
6 января (пятница) с 09:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: 1 ,2 ,3 ,7, 8 января 2017г.

 

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