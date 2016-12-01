Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк поддерживает АПК региона

29 декабря 2016 года, г. Воронеж. В уходящем году Центрально-Черноземный банк профинансировал более 80 новых инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Общий объем долгосрочных вложений в агропромышленный комплекс составил свыше 25 млрд рублей. Более четверти этих средств приходится на Воронежскую область, около трети – на Белгородскую.

Были активно поддержаны банком проекты в молочном и мясном животноводстве (более 10 млрд рублей), в растениеводстве (более 9 млрд рублей), в тепличном производстве (более 2 млрд рублей.).

В Воронежской области началась реализация проекта ООО СХП «Новомарковское», по строительству новых очередей молочной животноводческой фермы и закупки сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 1,7 млрд. рублей. В Липецкой области стартовал молочный проект в с. Мокрое Лебедянского района, направленный на реконструкцию молочнотоварной фермы на 1500 голов КРС и закупку нового оборудования. Началось финансирование тепличного комбината ООО «ИЗОВОЛ АГРО» на сумму более 900 млн рублей. Предприятие специализируется на круглогодичном выращивании роз.

Новый инвестиционный проект АПХ «Мираторг» на общую сумму 3,2 млрд рублей реализован ООО «Агрофирма «Благодатенская». Кредитные средства направлены на строительство животноводческого комплекса по производству телятины с применением ранее не используемых в России уникальных технологий разведения и содержания животных.

В 2016 году началось финансирование крупного инвестиционного проекта ГК «Агро-Белогорье» по строительству пяти свинокомплексов с собственной комбикормовой базой. Общая стоимость проекта 9,7 млрд рублей. Установленный лимит кредитования 7,8 млрд рублей. Также группой компаний реализован проект «Создание производственных мощностей завода сельскохозяйственного машиностроения» с бюджетом в 757 млн рублей. Предприятие будет производить оборудование для сельского хозяйства, строительства и ЖКХ, поставляемое сегодня из Европы.

Еще один проект ГК Агро-Белогорье реализован на крупнейшем предприятии Холдинга - ООО «МПЗ Агро-Белогорье». В уходящем году запущена вторая очередь проекта - производственный комплекс по глубокой переработке свинины. Сумма проекта - 2,7 млрд рублей. Установленный лимит кредитования - 2,1 млрд рублей. Используемая технология позволит сохранять продукцию свежей без потери питательных и вкусовых свойств в течение 10 дней после выпуска. Это создаст логистическое удобство поступления продукта от производителя к покупателю.

- Центрально-Черноземный банк был и остается лидером в поддержке сельхозпредприятий региона. Инструментов поддержки аграрного бизнеса достаточно, а предлагаемые банком условия - прозрачны и понятны клиентам, - считает заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка Наталия Ивлева. – Многие из реализуемых проектов направлены на выполнение региональных программ импортозамещения. Уже сейчас банк совместно с клиентами прорабатывает вопросы кредитования в 2017 году.





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