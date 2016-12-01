В Курскэнерго прошел День охраны труда

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошел очередной День охраны труда. Целью данного мероприятия является предупреждения производственного травматизма и повышения культуры производства, оно проводится ежемесячно во всех филиалах МРСК Центра.

Специалисты технического блока Курскэнерго проверили состояние рабочих мест оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, оснащенность бригад защитными средствами, такелажем, приспособлениями, инструментом, спецодеждой, укомплектованность рабочих мест аптечками доврачебной помощи.

Для электротехнического персонала были организованы практические занятия по отработке навыков производства оперативных переключений, оформления нарядов-допусков на производство работ. Также работники профильных подразделений Курскэнерго прошли подготовку к выполнению работ на открытом воздухе в условиях низких температур, и инструктаж по оказанию первой медицинской помощи при переохлаждении и обморожениях. Особое внимание было уделено реализации технических мероприятий при подготовке рабочих мест в электроустановках, соблюдению правил безопасности при работе с инструментами.

Водительский состав филиала дополнительно изучил особенности эксплуатации транспортных средств в зимних условиях. Кроме того, для водителей в связи с гололедицей были проведены дополнительные инструктажи и практические занятия по безопасному вождению автомобиля.

По итогам поведения Дня охраны труда сотрудниками управления производственной безопасности и производственного контроля Курскэнерго разработан перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений. Проверка их выполнения будет проведена в ходе очередного такого мероприятия, которое пройдет в январе.

«Все мероприятия, которые мы проводим в рамках Дней охраны труда, направлены на обеспечение безопасных условий труда работников филиала, сохранение их жизни и здоровья», – подчеркнул заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля Курскэнерго Виктор Соколов.

В общей сложности в текущем году в Курскэнерго было проведено двенадцать Дней охраны труда, а также восемь комплексных и более 14 тысяч внезапных проверок постоянных и временных рабочих мест электротехнического персонала предприятия.





Сегодня, 10:29