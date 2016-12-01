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Под Курском пешеход выскочил из-за грузовика под колеса ВАЗа

Сегодня, 11:07
Под Курском пешеход выскочил из-за грузовика под колеса ВАЗа
28 декабря на дорогах Курской области пострадали два пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции, первое ДТП произошло в полседьмого утра в Тимском районе. Под колеса ВАЗовской «девятки» угодил 43-летний мужчина. Он вышел на проезжую часть из-за стоящего грузового автомобиля. В результате  пешехода с травмами госпитализировали в местную райбольницу.
Второе ДТП произошло уже вечером. В Курчатовском районе «Таврия» сбила женщину, которая шла во встречном направлении по проезжей части. Пострадавшую доставили в медучреждение.

 

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