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В Курске пенсионерка присвоила забытый на кассе чужой кошелек

Сегодня, 12:59
В Курске пенсионерка присвоила забытый на кассе чужой кошелек
В неприятную историю попала пожилая курянка, которая не справилась с соблазном. В продуктовом магазине 46-летняя женщина забыла на кассе кошелек, после чего обратилась в полицию. Раскрыть преступление оказалось несложно. Полицейские просмотрели съемки с камер видеонаблюдения и выяснили, что кошелек присвоила следующая покупательница. Далее стражи порядка составили ориентировку и воровку задержали. Женщина во всем призналась и пообещала возместить нанесённый ущерб - это около 3 тысяч рублей. Тем не менее, по факту произошедшего возбудили уголовное дело - сообщили в городском Управлении МВД. По решению суда за кражу подозреваемой может грозить до двух лет лишения свободы.

 

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