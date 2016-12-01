Курскэнерго снижает потери в сетях

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги деятельности по транспортировке электрической энергии за 11 месяцев текущего года.

В указанный период потребителям было передано 5,15 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 179,5 млн кВт*ч больше, чем годом ранее. Прирост полезного отпуска связан с увеличением электропотребления бытовыми потребителями, ростом потребления предприятий сферы ЖКХ, малого и среднего бизнеса.

Потери электроэнергии в сопоставимых условиях снизились на 27,5 млн. кВт*ч что составляет 0,49 % от отпуска в сеть.

Технические потери, возникающие в процессе передачи ресурса, энергетики снижали за счет отключения трансформаторов в режимах малых нагрузок и замены перегруженных и недогруженных трансформаторов.

Потери, не связанные с технологическим процессом передачи электрической энергии - за счет внедрения новых и модернизации существующих систем учета электроэнергии. В частности, на сегодняшний день все 2109 вводов многоквартирных жилых домов, присоединенных к сетям филиала, оснащены общедомовыми приборами учета.

Кроме того в 2016 году было выявлено 1,2 млн. кВт*ч. бездоговорного и 6,6 млн. кВт*ч. безучетного потребления электроэнергии.

В целом положительный эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в 2016 году составил более 7,8 млн. кВт*ч.

Этого объема достаточно, чтобы в течение двух месяцев обеспечивать электроснабжением Льговский район Курской области с населением 12364 человека.

Сегодня, 13:50