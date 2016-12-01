Две иномарки, задержанные курской таможней, перешли в федеральную собственность

Решениями Суджанского районного суда автомобили «Honda Prelude» и «Volkswagen Passat» признаны бесхозяйными и переданы в федеральную собственность. Как пояснили в Курской таможне, машины ввезли в Россию мошенническим путем, не заплатив полагающиеся госпошлины. Так, прошлой весной на одном из постов ГИБДД задержали «Хонду» 1993 года выпуска. Водитель, который оказался гражданином Ирака, представил поддельные документы. Таможня подсчитала, что почти 600 тысяч рублей не досчитался бюджет. В итоге гражданин лишился машины и уплаченных за нее мошеннику денег. Аналогичная история произошла и с автомобилем «Volkswagen Passat» 1997 года выпуска. Его житель Курска купил у гражданина Литвы через интернет. За «Фольксваген» сумма подлежащих уплате таможенных платежей составила свыше 225 тысяч рублей. Владельцы не стали платить пошлины, которые превышают стоимость машины. В итоге иномарки перешли в федеральную собственность.





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