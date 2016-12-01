В Курчатове более 50 военнослужащих получили квартиры

53 семьи военнослужащих получили квартиры в новом микрорайоне «Атомград» в Курчатове. Новоселье в канун Нового года справляют военные, занятые охраной Курской атомной электростанции. Как пояснил директор АЭС Вячеслав Федюкин, менее чем за год в чистом поле построили пять 17-этажных домов.

Рядом с действующей Курской АЭС возводятся энергоблоки станции замещения, которые всего через несколько лет будут введены в эксплуатацию. Их тоже нужно будет охранять - отметил Федюкин.

На очереди остается еще порядка 30 семей, нуждающихся в жилье. В ближайшие годы они тоже отметят новоселье. Специальная программа «Росэнергоатома» рассчитана до 2020 года - пояснили в пресс-службе Курской АЭС.





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