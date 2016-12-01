В Курске студентка обворовала соседку по общежитию

19-летняя студентка курского вуза попалась на воровстве. Как поясняют в городском Управлении МВД, девушку подозревают в краже денег с банковской карты своей соседки по комнате в общежитии. Долгое время они жили вместе, не опасаясь оставлять свои вещи без присмотра. Но несколько дней назад потерпевшая обратилась в правоохранительные органы, обнаружив, что кредитка пропала. С неё в одном из банкоматов сняли 11 тысяч рублей. Раскрыть преступление удалось благодаря комплексу «Безопасный город». На записях видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска увидели, что снимает деньги с карты соседка потерпевшей. Полицейскими она призналась, что не смогла совладать с искушением и взяла чужое. Хозяйка хранила пин-код рядом с кредиткой, это сыграло на руку злоумышленнице. Теперь во время новогодних каникул студентке придётся посещать отдел полиции для проведения необходимых следственных действий. К уголовной ответственности она будет привлечена уже в новом 2017 году.





Сегодня, 14:22