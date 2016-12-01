Активисты раскритиковали региональную программу обращения с отходами

Активисты ОНФ раскритиковали курскую программу обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее необходимо доработать - считают «фронтовики». Программа по обращению с отходами – долгосрочный документ, его действие рассчитано на десять лет – с 2017 по 2027 год. Поэтому решения, которые будут приняты, являются стратегическими. По мнению активистов, при разработке программы не учли отдельные требования федерального закона. Например, в программе не прописано, как утилизировать отработанные ртутные лампы, термометры и батарейки, медицинские отходы.

Вместо того, чтобы улучшить экологическую обстановку в Курской области, новая схема по переработке мусора может привести к ухудшению ситуации. Полигоны к 2020 году исчерпают свои возможности, а в программе отсутствуют экономические меры стимулирования для открытия и развития мусороперерабатывающих предприятий. Также предполагается, что финансировать отрасль будет население, которому заметно повысят тарифы на вывоз и уборку мусора. Так как мусорную» реформу отложили на 2019 год, необходимо более длительное и детальное обсуждение проекта региональной программы обращения с отходами и ее корректировка - подчеркнули «фронтовики». Свои предложения они направили в администрацию Курской области.





Сегодня, 15:08