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Курянин призвал создать госнаграду в честь Доктора Лизы

Сегодня, 15:32
Курянин призвал создать госнаграду в честь Доктора Лизы
На change.org набирает популярность петиция Александра Задорожного из Курска, который предложил учредить государственную награду имени Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза. Инициатор пишет, что она бы присуждалась за крайнюю самоотверженность в вопросах помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов. Петиция собрала более 70 тысяч подписей в поддержку. Напомним, Елизавета Глинка погибла утром 25 декабря в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. 

 

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