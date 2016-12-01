Курянин призвал создать госнаграду в честь Доктора Лизы
Сегодня, 15:32
На change.org набирает популярность петиция Александра Задорожного из Курска, который предложил учредить государственную награду имени Елизаветы Глинки, также известной как Доктор Лиза. Инициатор пишет, что она бы присуждалась за крайнюю самоотверженность в вопросах помощи детям, обездоленным, жертвам военных конфликтов. Петиция собрала более 70 тысяч подписей в поддержку. Напомним, Елизавета Глинка погибла утром 25 декабря в авиакатастрофе самолета Ту-154 над Черным морем.
К списку новостей