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С нового года подорожает проезд в курских электричках

Сегодня, 08:06
С нового года подорожает проезд в курских электричках
В Курской области с 1 января вырастет стоимость проезда в пригородных поездах - сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания». Там отметили, что новые тарифы установлены в соответствии с постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области. Так, проезд в электричках на территории региона будет стоить 19 рублей 80 копеек за одну десятикилометровую зону. Стоимость льготного билета с 50-процентной скидкой составит 9 рублей 90 копеек, а за детей в возрасте от 5 до 7 лет нужно будет заплатить 25% от стоимости полного билета, то есть 4 рубля 95 копеек за одну зону.
Тарифы на проезд в пригородном железнодорожном транспорте изменятся также в Орловской, Рязанской и Брянской областях.

 

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