Вячеслав Моше Кантор призвал европейские страны последовать примеру Великобритании и принять определение антисемитизма

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор высоко оценил решение правительства Великобритании о принятии официального определения «антисемитизма».





Как заявил Вячеслав Моше Кантор, комментируя решение британского правительства, Европейский еврейский конгресс на протяжении нескольких лет выступал за принятие стандартного международного определения антисемитизма. «Мы очень рады, что наши усилия принесли плоды», - отметил Вячеслав Моше Кантор.





По мнению президента ЕЕК, решение британских властей – положительный прецедент в Европе, что должно послужить толчком для остальных европейских стран. «Мы призываем остальные страны Европы последовать примеру Великобритании и принять стандартное определение антисемитизма», - заявил Вячеслав Моше Кантор.





Напомним, что Великобритания стала одной из первых стран в Европе, принявших официальное определение антисемитизма. Это решение 12 декабря озвучила премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй. «Антисемитизм – определённое восприятие евреев, которое выражается через ненависть к ним. Риторические и физические проявления антисемитизма адресованы к еврейским или нееврейским физическим лицам и/или их собственности, к еврейским общественным и религиозным организациям», - так звучит определение.





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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Париже. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 избираемых лидеров национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев.









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