Полицейский Дед Мороз навестил в больнице детей, пострадавших в ДТП

Сотрудники Курской Госавтоинспекции устроили в детской областной больнице благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз». Инспекторы в костюмах сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки поздравили родителей и детей, пострадавших в ДТП, с Новым годом и Рождеством, пожелали им скорейшего выздоровления и возвращения домой. В свою очередь ребята подготовили для сказочных героев стихотворения и новогодние поздравления, пообещав не нарушать Правила дорожного движения. В завершение встречи, Дедушка Мороз и Снегурочка вручили ребятам сладкие подарки и световозвращатели.





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