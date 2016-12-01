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Полицейский Дед Мороз навестил в больнице детей, пострадавших в ДТП

Сегодня, 07:41
Полицейский Дед Мороз навестил в больнице детей, пострадавших в ДТП
Сотрудники Курской Госавтоинспекции устроили в детской областной больнице благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз». Инспекторы  в костюмах сказочных персонажей Деда Мороза и Снегурочки  поздравили родителей и детей, пострадавших в ДТП, с Новым годом и Рождеством, пожелали им скорейшего выздоровления и возвращения домой. В свою очередь ребята подготовили для сказочных героев стихотворения и новогодние поздравления, пообещав не нарушать Правила дорожного движения. В завершение встречи, Дедушка Мороз и Снегурочка вручили ребятам сладкие подарки и световозвращатели.

 

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