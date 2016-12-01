В новогоднюю ночь гулянья на Красной площади продлятся до 4 часов

В новогодние и рождественские дни в Курске пройдет множество праздничных мероприятий, начиная от ночного гуляния у елки на Красной площади и заканчивая спектаклями и спортивными соревнованиями.





С 23.30 31 декабря 2016 года до 04.00 1 января 2017 года в новогоднюю ночь на Красной площади будет проходить праздничная программа «Морозные узоры».

Праздничные мероприятия «Новогодние фантазии» пройдут с 01.00 до 04.00 1 января 2017 года на 10 площадках в микрорайонах города (центры досуга «Сказка», «Родина», «Мир», ДШИ № 6, ГМЦ «Гелиос», ул. Союзная, 26, пр-т Ленинского комсомола, 48, 17-й Степной переулок, ул. Раздольная).

Со 2 по 5 января в 15.00 у главной ёлки города на Красной площади будут организованы театрализованные представления для детей «Новогодний хоровод». Участников праздника ждут разнообразные игровые программы, призы.

4 января в 10.00 начнётся праздник у ёлки главы Администрации города Курска в Курском драматическом театре им. А.С. Пушкина.

7 января с 14.00 на Красной площади состоятся народные рождественские гуляния.

Кроме того, в учреждениях культуры, образовательных учреждениях, учреждениях, подведомственных управлению молодежной политики, физической культуры и спорта, комитету социальной защиты населения будут проходить праздничные мероприятия новогодней и рождественской тематики:

23 – 30 декабря, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 5 января, 11.00, Дом детского творчества Железнодорожного округа – новогоднее представление.

30 декабря, 11.00, 13.00, 3 – 5 января, 11.00, Дворец детского творчества – представление у ёлки.

2 – 5 января, 10.30, 12.30, 14.30, ДК железнодорожников – детские театрализованные представления.

2 – 6 января, 11.00, 8 января, 13.30, Дворец пионеров и школьников города Курска – новогодний спектакль «В заколдованном лесу».

26 – 30 декабря, 2 – 6 января, 8 января, 11.00, Дворец пионеров и школьников города Курска – кукольный спектакль «Новогодние приключения Морошки».

26 – 30 декабря, 12.45, 2 – 6 января, 11.45, 2, 4, 6 января, 13.45, Дворец пионеров и школьников города Курска – представление у ёлки «Поляна сказочных героев».

30 декабря, 13.00, Дворец пионеров и школьников города Курска – мюзикл «Алиса. Возвращение».

3, 5 января, 13.00, 8 января, 12.00, Дворец пионеров и школьников города Курска – мюзикл «Снежная королева».

26 – 30 декабря, 3, 5 января, 14.00, 2 – 6 января, 16.00, Дворец пионеров и школьников города Курска – танцевально-развлекательная программа у ёлки «Маскарад во Дворце».

26 – 30 декабря, 15.00, 2 – 6 января, 15.00, 8 января, 14.30, Дворец пионеров и школьников города Курска – эстрадное шоу-представление «В некотором царстве, тридевятом государстве».

30 декабря, 16.00, Дворец пионеров и школьников города Курска – новогодняя дискотека.

30 декабря, 10.00, 12.00, Центр детского творчества – праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья.

30 декабря, 15.00, городской шахматный клуб – блиц-турнир по шахматам.

2 – 4 января, 11.00, ГКЦ «Лира» - театрализованное представление «Часы с петухом».

2 января, 11.00, ГКЦ «Лира», 3 января, 11.00, Дворец детского творчества – благотворительная акция «Души прекрасные порывы» для воспитанников школы-интерната № 2 им. А.Г. Карманова.

2, 4, 6 января, 13.00, Дворец пионеров и школьников города Курска – мюзикл «Теремок».

3 - 6 января, 12.00, 17.00, Дворец пионеров и школьников города Курска (ул. Перекальского, 1-а) – игровая программа-представление.

3 – 8 января, 11.00, физкультурно-спортивный центр «Восток» - юношеский турнир по теннису.

4 – 5 января, 10.00, район аэропорта – первенство города Курска по скоростному маневрированию среди юниоров (автомногоборье).

4 – 6 января, 12.00, городской шахматный клуб – соревнования по шахматам среди школьников на приз главы Админстрации города Курска.

4 января, 12.00, ДЮСШ бокса – турнир по боксу.

4 - 5 января, 10.00, Курский монтажный техникум – финальные игры по баскетболу среди школьников.

4 – 8 января, 10.00, каток на Театральной площади – первенство города Курска по хоккею среди школьных команд.

4 января, 10.00, бассейн ДЮСШ № 5 – соревнования по плаванию «Рождественские старты».

5 января, 11.00, Дом детского творчества Железнодорожного округа, Дворец детского творчества – новогоднее анимационное представление для детей, оставшихся без попечения родителей, новогодняя ёлка для детей-инвалидов.

5, 6 января, 12.00, Дом искусств «Ритм» - танцевально-развлекательная программа.

5 января, 13.00, ул. Союзная, 12 – театрализованное представление «У новогодней ёлки».

5 января, 13.00, школа № 27 – соревнования по зимнему футболу «Молодёжный транзит».

5 января, 13.00, хоккейная площадка у школы № 48 – соревнования по хоккею среди дворовых команд «Жаркий лёд победы».

6 января, 11.00, Курский дом-интернат (ул. Пучковка, 82) – театрализованное представление «Рождественские посиделки».

6 января, 11.00, школа № 56 – первенство ДЮСШ им. Н.И. Солодухина по дзюдо.

7 января, 14.00, ГКЦ «Лира» - театрализованный концерт.

7 – 8 января, 11.00, физкультурно-спортивный центр «Восток» - турнир по гольфу в формате «чип-энд-патт».

9 января, 15.00, Дворец пионеров и школьников города Курска – концерт «Свет рождественской звезды».

10 января, 17.00, Дворец пионеров и школьников города Курска – вечер поэзии и романса.

10 – 12 января, 10.00, СК «Счётмаш» - городской турнир по мини-футболу среди мальчиков 2007 г.р.

11, 16 января, 15.00, школа-интернат № 2 им. А.Г. Карманова – благотворительная акция «Души прекрасные порывы» - рождественское представление.

11 января, 17.00, Дворец пионеров и школьников города Курска – вечер народной и джазовой музыки.

13 января, 14.00, ЦНТ «Русь» - «Рождественские встречи» для ветеранов войны и труда.

15 января, 15.00, Центр детского творчества – праздник «Раз в крещенский вечерок».

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