Качественные запчасти в СПб поможет найти EuroAuto

Сегодня, 08:39

Качественные запчасти – залог полноценной эксплуатации транспортного средства. Каждый автомобилист знает, насколько важно иметь их под рукой в нужную минуту. Приобрести запасные части в Санкт-Петербурге сегодня не составляет труда. На его рынке имеется все необходимое для ремонта как отечественных, так и импортных автомобилей. Одной из компаний, работающих в данном направлении, является EuroAuto. В Северной столице бренд известен более 20 лет и пользуется популярностью среди ее жителей.

В настоящее время ЕвроАвто – это сеть специализированных магазинов и СТО, обслуживающих все типы автомобилей. Вниманию клиентов предлагаются любые наименования запчастей как новые, так и бывшие в употреблении. Все группы товаров, приобретенных в сети, подлежат гарантии. Перечень включает тысячи наименований, относящихся к ДВС, электрике, трансмиссии, оптике, кузову, ходовой части, тормозной, топливной и другим системам автомобиля. Каждый сам может выбрать то, что сочтет нужным: новую оригинальную запчасть, выпущенную по лицензии, или б/у. Что касается последней категории, по качеству она мало отличается от новой продукции, но уступает ей по стоимости. Это обусловлено техническим состоянием запчастей, в котором они из Европы поступают на российский рынок.

Если при выборе деталей или узлов у покупателя возникнут трудности, он вправе получить консультацию. Сотрудник компании ответит на все вопросы клиента и осуществит подбор з/ч по бренду авто. Приобрести нужное наименование можно двумя способами: обратившись в один из магазинов сети EuroAuto или онлайн. Участвуя в дисконтной программе, клиент получает дополнительные преимущества. Покупать запчасти и устанавливать их на СТО в данном случае он может со скидкой. Кроме того, бренд регулярно проводит акции, узнать о которых можно на официальном сайте.

Доступная стоимость запасных частей, их высокое качество, широкий ассортимент и оперативная доставка – все это неотъемлемые преимущества EuroAuto. Компания тесно сотрудничает с производителями, минуя посредников. Это позволяет ей избегать наценок, которые неизбежны при других схемах поставок. Клиентами бренда сегодня являются не только физические лица, но и транспортные предприятия. Логисты компании быстро обрабатывают поступающие заявки. Доставка заказов осуществляется в предельно короткие сроки по всей территории РФ, Беларуси, Казахстана и другие страны СНГ.