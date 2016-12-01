С нового года вступают новые правила регистрации недвижимости

1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». В связи с этим Управление Росреестра по Курской области информирует курян о порядке предоставления услуг в сфере государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета с 1 января 2017 г. на основании документов, поступивших до 1 января 2017 г.

При рассмотрении документов, поступивших в 2016 г. и решение по которым в 2016 г. не принято, а также документов, представленных для устранения причин приостановления о кадастрового учета или регистрации прав, решение по которым принято в 2016 г., необходимо учитывать, что законом установлен ряд случаев, когда кадастровый учет и регистрация прав осуществляется одновременно.

Если в таких случаях одновременно с заявлением и документами на государственный кадастровый учет, представленными в 2016 г., или документами, представленными в 2017 г. для устранения причин приостановления кадастрового учета, не было представлено заявление о государственной регистрации прав, по правилам Закона осуществление кадастрового учета без одновременной регистрации прав невозможно. Таким образом, возникают основания для приостановления кадастрового учета по решению государственного регистратора.

Аналогичное решение следует принимать, если было представлено заявление о регистрации прав без государственного кадастрового учета, а по правилам такие действия должны осуществляться одновременно. Исключения составляют случаи, когда кадастровый учет может быть осуществлен на основании документов (содержащихся в них сведений), представленных для регистрации прав. При отсутствии иных оснований, препятствующих регистрации прав, кадастровый учет осуществляется без соответствующего заявления по решению государственного регистратора.

Отметим, что с нового года предусмотрено создание единого базового информационного ресурса Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который объединит в себе ныне существующие Единый государственный реестр прав (ЕГРП) и государственный кадастр недвижимости (ГКН).

В этой связи заявления о государственной регистрации прав и заявления о государственном кадастровом учете, а также запросы о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП и ГКН, поступившие в «МФЦ» до 1 января 2017 г. и переданные орган регистрации после 1 января 2017 г., будут рассматриваться по правилам, установленным законом .

По запросам о предоставлении сведений из ЕГРП или ГКН, представленным (направленным) до 1 января 2017 г., плата по которым внесена до 1 января 2017 г., но поступившим (принятым) в орган регистрации прав из «МФЦ» после 1 января 2017г., будут предоставляться сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) с учетом отдельных особенностей.

Запросы о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП, и сведений, внесенных в ГКН, представленные после 1 января 2017 г., а также представленные до 1 января 2017 г., но плата по которым внесена после 1 января 2017 г., рассмотрению не подлежат. Внесенная плата может быть возвращена заявителям.

Дополнительные консультации по вопросам вступления в силу закона, предусматривающего единую учетно-регистрационную процедуру, в том числе о случаях, при которых государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет осуществляются по закону одновременно или по отдельности можно получить по бесплатному номеру Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34.





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