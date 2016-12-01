Руководитель курской Госавтоинспекции поздравил водителей с Новым годом

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Курской области Алексей Баланин поздравил водителей с наступающими Новогодними и Рождественскими праздниками. На Красной площади города он вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой останавливал автомобили, поздравлял водителей и пассажиров с наступающим Новым годом. Также Баланин призывал соблюдать Правила дорожного движения и вручал новогодние подарки с символикой ГИБДД. Все проезжающие водители автомобилей сигналили любимым персонажам. Водители благодарили за такую акцию и желали добра и мира сотрудникам службы и всем жителям региона.

Сегодня, 09:11